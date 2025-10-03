Детали собрал 24 Канал.
Что известно о взрывах в Павлограде вечером 3 октября?
В Воздушных силах информировали в 22:04, что на Павлоград летит ракета.
В десять вечера там написали об угрозе применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога.
В 22:01 корреспонденты Суспильного сообщили о взрыве в Павлограде. В 22:09 – о повторном.
Мониторинговые каналы предполагали, что Россия могла ударить "Искандером". И отметили, что над городом был вражеский дрон-разведчик – возможно, "Орлан-10".
Пока нет данных о возможных последствиях российской атаки по Павлограду.
Где и почему объявили тревогу?
Вечером россияне поднимали МиГ-31. На момент публикации новости часть северных и восточных областей Украины красная из-за тревоги по "Шахедам".
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Какие регионы под атакой вечером 3 октября?
- Оккупанты вечером атаковали Днепр дронами. Один из беспилотников сбила украинская ПВО, сообщил Сергей Лысак.
- Около восьми вечера глава Донецкой ОВА написал, что враг ударил по энергетике. "Россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре. Сегодня их мишенью стала энергетика", – высказался он.
- Без света остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска.
- Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул: Россия атакует критическую инфраструктуру как раз перед отопительным сезоном.
- Атака была комбинированной, только по газовым объектам выпустили 35 ракет. ПВО смогла сбить половину.