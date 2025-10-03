Обновленные ракеты меняют траекторию и выполняют маневры, уклоняясь от перехватчиков. Украина и раньше имела проблемы со сбиванием баллистики в условиях, когда систем Patriot было недостаточно. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, как изменили баллистические ракеты в России и способна ли Украина дать достойный отпор.

В чем сложность сбивания баллистических ракет?

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что "Кинжал" является модернизированной версия ракеты "Искандер". На начальных участках траектории ракета разгоняется, как рассказывают сами россияне, до 10 – 12 скоростей звука. А уже на конечных участках траектории у такой ракеты есть возможность маневрировать, менять свою траекторию.

На конечных участках траектории и "Кинжал", и "Искандер" летят примерно на 3 скорости звука. В этом есть техническая проблема их сбивания. Для того чтобы их сбить, ракета ЗРК Patriot должна догнать вражескую ракету. Представляете, о какой скорости говорится? Ракета летит навстречу ракете,

– заметил Нарожный.

Чтобы понять, как это работает на практике, можно представить определенный объект, который мы охраняем. Когда летит ракета, ее детектирует радар этого комплекса. Компьютерная система рассчитывает траекторию вражеской ракеты, как она будет дальше лететь. Эксперт отметил, это надо сделать как можно быстрее, потому что скорость ракеты сумасшедшая. Все эти данные программируются уже в нашу ракету системы Patriot, тогда ее запускают.

Когда же вражеская ракета приближается на конечный участок траектории, мы запускаем свою ракету навстречу. В ракете Patriot есть совсем небольшая боеголовка – до нескольких сотен граммов. Она подлетает очень близко, а потом или врезается прямо в "Искандер", или взрывается где-то рядом – таким образом ее уничтожает.

Сейчас россияне модифицируют свои баллистические ракеты так, что они на конечных участках траектории маневрируют, чтобы сбить установку нашей системы Patriot. Ракета вражеская якобы влетит на одну цель, а в конце меняет траекторию, а наша ракета уже не может догнать. Она проходит мимо и не уничтожает. Эти маневры на конечных участках траектории – сама модификация, о которой сейчас говорится,

– уточнил Нарожный.

Большинство ракет России, которыми обстреливают Украину, идут "с конвейера". Это ракеты, которые были произведены несколько месяцев назад. Кроме того, ракету модернизировать на земле особой проблемы нет, если речь идет об изменении программного обеспечения. С ракеты достают электронику, перепрограммируют и все. Для того, чтобы изменить программное обеспечение ракеты, не надо делать огромных модернизаций, подытожил эксперт.

Как именно могли модернизировать ракеты?

Издание Financial Times, которое и сообщило о вероятной модернизации ракет в России привело данные, что уровень перехвата баллистических вырос до 37% в августе, но в сентябре упал до 6%, несмотря на меньшее количество запусков. Авиационный эксперт Константин Криволап заметил, что количество поражений действительно упало, и такую тенденцию можно наблюдать с тех пор, когда у Украины возникли вопросы о дефиците ракет Patriot, которые могут сбивать баллистические цели.

Если россияне действительно усовершенствовали свою баллистику, сбивание этих ракет станет еще труднее.

С технической точки зрения, когда ракета уже атакует цель – фактически падает на голову почти вертикально – теперь еще и сможет сделать какой-то маневр. Ранее, ни "Кинжал", ни "Искандер" этого не делали, но на последнем участке это стало возможным,

– разъяснил авиаэксперт.

Россияне могли изменить алгоритмы управления ракетой. Речь идет не о создании дополнительных возможностей, которых раньше не было, а об алгоритмах, которые враг не знал, как использовать.

"Раньше мы могли сбивать те ракеты, которые шли на Староконстантинов и делали это в районе Киева. Цели проходили на том расстоянии, на котором мы могли их перехватить. А когда они начинают тормозить свою баллистическую траекторию и просто сваливаться вниз, в этот момент, вероятно, возникают проблемы", – добавил авиационный эксперт.

В материале FT также говорилось, что компания Raytheon, которая занимается разработкой ракет-перехватчиков, очень медленно вносит изменения в свои изделия. Делать это нужно на уровне именно программирования, как это делают россияне. Впрочем, оккупантам удается быстрее модернизировать свои ракеты.

Фактически, Украина собственными силами способна противостоять роям "Шахедов", совершенствуя средства и методы их сбивания. Однако, если речь идет о системах Patriot и их модификации, от Украины почти ничего не зависит.

Сможет ли Украина сбивать модернизированную баллистику?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что противоракета не гоняется за баллистической ракетой, а идет сразу в "точку встречи", которую рассчитала вычислительная машина. Если баллистическую траекторию при заходе на цель изменить, ее перехватить не удастся.

Для того чтобы перехватывать ракеты с квазибаллистической траекторией, надо изменить алгоритмы перехвата. "Точку встречи" нужно переносить ближе к земле, когда у ракеты уже заканчивается время полета, потому что там уже не будет маневрировать,

– объяснил Свитан.

По мнению летчика-инструктора, после определенной технической работы, связанной с противодействием квазибаллистической траектории, то есть с возможностью ракеты маневрировать на терминальном участке, операторы Patriot смогут восстановить предыдущую успешную статистику сбивания таких ракет.

Это, очевидно, возможно сделать лишь в тех местах, где стоят зенитно-ракетные комплексы этого типа. Ведь пока лишь "Петриоты" способны перехватывать баллистику.

Как ситуацию изменит большее количество Patriot?

Сбивать аэробаллистические ракеты "Кинжал" – никогда не было легкой задачей для Украины. Собственно, Владимир Путин убеждал, что ни одна в мире система ПВО не способна этого сделать. Впрочем, в конце концов, Киеву удалось опровергнуть это, перехватывая сложные цели системами Patriot.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко убежден, чем больше таких систем получит Украина, тем быстрее удастся приспособиться к российским модификациям.

Большую проблему я вижу в недостаточном количестве систем Patriot. Очевидно, что враг ищет обход средств ПВО, понимая, что у нас их недостаточно, чтобы прикрыть всю территорию. Это реалии. Думаю, если бы у нас появились современные "Петриоты" с ракетами-перехватчиками PAC-3 MSE, то и эффективность перехватов улучшилась бы,

– подчеркнул военный.

Подобное мнение разделяет и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, заявление Владимира Зеленского о договоренности о поставках дополнительных комплексов Patriot означает, что нам удастся построить эффективный щит даже против таких маневрирующих целей.

"Все зависит от наших партнеров, ускорении их решений и ускорении передачи ЗРК, чтобы мы могли отражать все угрозы. Ничего удивительного и нового нет в том, что Россия усложняет такие цели. Мы уже много подобного проходили", – отметил Кузан.

В одиночку Украина действительно не сможет противостоять такому вызову, однако в сотрудничестве с партнерами можно достичь действительно серьезных результатов.

