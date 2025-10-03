Оновлені ракети змінюють траєкторію й виконують маневри, ухиляючись від перехоплювачів. Україна й раніше мала проблеми зі збиттям балістики в умовах, коли систем Patriot було недостатньо. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, як змінили балістичні ракети у Росії і чи здатна Україна дати гідну відсіч.

У чому складність збиття балістичних ракет?

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що "Кинджал" є модернізованою версія ракети "Іскандер". На початкових ділянках траєкторії ракета розганяється, як розповідають самі росіяни, до 10 – 12 швидкостей звуку. А вже на кінцевих ділянках траєкторії у такої ракети є можливість маневрувати, змінювати свою траєкторію.

На кінцевих ділянках траєкторії і "Кинджал", і "Іскандер" летять приблизно на 3 швидкості звуку. В цьому є технічна проблема їхнього збиття. Для того щоб їх збити, ракета ЗРК Patriot повинна наздогнати ворожу ракету. Уявляєте, про яку швидкість мовиться? Ракета летить назустріч ракеті,

– зауважив Нарожний.

Аби зрозуміти, як це працює на практиці, можна уявити певний об'єкт, який ми охороняємо. Коли летить ракета, її детектує радар цього комплексу. Комп'ютерна система розраховує траєкторію ворожої ракети, як вона буде далі летіти. Експерт зауважив, це треба зробити якнайшвидше, бо швидкість ракети божевільна. Усі ці дані програмуються вже в нашу ракету системи Patriot, тоді її запускають.

Коли ж ворожа ракета наближається на кінцеву ділянку траєкторії, ми запускаємо свою ракету назустріч. У ракеті Patriot є геть невеличка боєголовка – до декількох сотень грамів. Вона підлітає дуже близько, а тоді або врізається прямо в "Іскандер", або вибухає десь поруч – таким чином її знищує.

Зараз росіяни модифікують свої балістичні ракети так, що вони на кінцевих ділянках траєкторії маневрують, аби збити установку нашої системи Patriot. Ракета ворожа нібито влетить на одну ціль, а наприкінці змінює траєкторію, а наша ракета вже не може наздогнати. Вона проходить повз і не знищує. Ці маневри на кінцевих ділянках траєкторії – сама модифікація, про яку наразі мовиться,

– уточнив Нарожний.

Більшість ракет Росії, якими обстрілюють Україну, йдуть "з конвеєра". Це ракети, які були вироблені декілька місяців тому. Крім того, ракету модернізувати на землі особливої проблеми немає, якщо мовиться про зміну програмного забезпечення. З ракети дістають електроніку, перепрограмовують і все. Для того, аби змінити програмне забезпечення ракети, не треба робити величезних модернізацій, підсумував експерт.

Як саме могли модернізувати ракети?

Видання Financial Times, яке й повідомило про ймовірну модернізацію ракет у Росії навело дані, що рівень перехоплення балістичних зріс до 37% у серпні, але у вересні впав до 6%, попри меншу кількість запусків. Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив, що кількість уражень справді впала, і таку тенденцію можна спостерігати відтоді, коли в України виникли питання щодо дефіциту ракет Patriot, які можуть збивати балістичні цілі.

Якщо росіяни справді вдосконалили свою балістику, збиття цих ракет стане ще важчим.

З технічного погляду, коли ракета вже атакує ціль – фактично падає на голову майже вертикально – тепер ще й зможе зробити якийсь маневр. Раніше, ні "Кинджал", ні "Іскандер" цього не робили, але на останній ділянці це стало можливим,

– роз'яснив авіаексперт.

Росіяни могли змінити алгоритми керування ракетою. Мовиться не про створення додаткових можливостей, яких раніше не було, а про алгоритми, які ворог не знав, як використовувати.

"Раніше ми могли збивати ті ракети, які йшли на Старокостянтинів і робили це в районі Києва. Цілі проходили на тій відстані, на якій ми могли їх перехопити. А коли вони починають гальмувати свою балістичну траєкторію і просто звалюватися вниз, в цей момент, ймовірно, виникають проблеми", – додав авіаційний експерт.

У матеріалі FT також мовилося, що компанія Raytheon, яка займається розробкою ракет-перехоплювачів, дуже повільно вносить зміни у свої вироби. Робити це потрібно на рівні саме програмування, як це роблять росіяни. Втім окупантам вдається швидше модернізовувати свої ракети.

Фактично, Україна власними силами здатна протистояти роям "Шахедів", вдосконалюючи засоби та методи їхнього збиття. Проте, якщо мовиться про системи Patriot та їхню модифікацію, від України майже нічого не залежить.

Чи зможе Україна збивати модернізовану балістику?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив, що протиракета не ганяється за балістичною ракетою, а йде одразу в "точку зустрічі", яку розрахувала обчислювальна машина. Якщо балістичну траєкторію при заході на ціль змінити, її перехопити не вдасться.

Для того, аби перехоплювати ракети з квазібалістичною траєкторією, треба змінити алгоритми перехоплення. "Точку зустрічі" потрібно переносити ближче до землі, коли в ракети вже закінчується час польоту, бо там вже не маневруватиме,

– пояснив Світан.

На думку льотчика-інструктора, після певної технічної роботи, пов'язаної з протидією квазібалістичною траєкторією, тобто з можливістю ракети маневрувати на термінальній ділянці, оператори Patriot зможуть відновити попередню успішну статистику збиття таких ракет.

Це, очевидно, можливо зробити лиш у тих місцях, де стоять зенітно-ракетні комплекси цього типу. Адже наразі лиш "Петріоти" здатні перехоплювати балістику.

Як ситуацію змінить більша кількість Patriot?

Збивати аеробалістичні ракети "Кинджал" – ніколи не було легким завданням для України. Власне, Володимир Путін переконував, що жодна у світі система ППО не здатна цього зробити. Втім зрештою, Києву вдалося спростувати це, перехоплюючи складні цілі системами Patriot.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко переконаний, що більше таких систем отримає Україна, то швидше вдасться пристосуватися до російських модифікацій.

Більшу проблему я бачу у недостатній кількості систем Patriot. Очевидно, що ворог шукає обхід засобів ППО, розуміючи, що у нас їх недостатньо, аби прикрити всю територію. Це реалії. Думаю, якби у нас з'явилися сучасні "Петріоти" з ракетами-перехоплювачами PAC-3 MSE, то й ефективність перехоплень покращилася б,

– наголосив військовий.

Подібну думку поділяє й голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами, заява Володимира Зеленського про домовленість про постачання додаткових комплексів Patriot означає, що нам вдасться побудувати ефективний щит навіть проти таких маневруючих цілей.

"Все залежить від наших партнерів, пришвидшенні їхніх рішень та пришвидшенні передачі ЗРК, аби ми могли відбивати усі загрози. Нічого дивного і нового немає в тому, що Росія ускладнює такі цілі. Ми вже багато подібного проходили", – наголосив Кузан.

Наодинці Україна справді не зможе протистояти такому виклику, однак у співпраці з партнерами можна досягти справді серйозних результатів.

Україна може отримати більше засобів ППО: що відомо