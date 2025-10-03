Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Сумах?

Тревогу в Сумском районе объявили в 20:44 3 октября. Уже в 22:54 Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиабомб врагом в Сумской области.

Взрыв в самых Сумах прогремел в 23:44. Об этом написали местные журналисты.

В Сумах был слышен взрыв,

– сообщают корреспонденты Суспильного.

По состоянию на 23:54 воздушная тревога в Сумах продолжается. Сейчас местные власти ничего не писали о последствиях взрыва в городе.

