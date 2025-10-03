Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Сумах?

Тривогу у Сумському районі оголосили о 20:44 3 жовтня. Вже о 22:54 Повітряні сили попередили про пуски керованих авіабомб ворогом на Сумщині.

Вибух у самих Сумах пролунав о 23:44. Про це написали місцеві журналісти.

У Сумах було чутно вибух,

– повідомляють кореспонденти Суспільного.

Станом на 23:54 повітряна тривога у Сумах продовжується. Наразі місцева влада нічого не писала про наслідки вибуху у місті.

