Вечером 8 сентября во временно оккупированном Донецке было громко – жители заявляют о комбинированной атаке. По данным аналитиков, было попадание в бывший завод "Топаз".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-специалистов. Смотрите также Россия идет на Северск, ВСУ продвигаются под Добропольем: как изменилась линия фронта за неделю Какие последствия атаки на Донецк? По данным OSINT-аналитиков, 8 сентября в Донецке крылатыми ракетами поразили бывший завод "Топаз". В Донецке было шумно: смотрите видео свидетелей Известно, что территорию промзоны "Топаз" оккупанты неоднократно использовали как базу для военной техники и личного состава. Атака на Донетчину вечером 8 сентября: что известно? Напомним, что местные жители сообщили о большом количестве взрывов во временно оккупированных Донецке и Макеевке вечером 8 сентября. По словам свидетелей, Донецкую область атаковали комбинированно.

По сообщениям местных телеграмм-каналов, произошло много попаданий в разных районах. Вечером в небе фиксировали сразу несколько групп беспилотников, а за ними прозвучали ракетные удары.

Подробности о последствиях обстрела пока уточняются, но очевидцы пишут о многочисленных взрывах и новых очагах пожаров.