Увечері 8 вересня в тимчасово окупованому Донецьку було гучно – жителі заявляють про комбіновану атаку. За даними аналітиків, було влучання у колишній завод "Топаз".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OSINT-фахівців. Які наслідки атаки на Донецьк? За даними OSINT-аналітиків, 8 вересня в Донецьку крилатими ракетами уразили колишній завод "Топаз". У Донецьку було гучно: дивіться відео свідків Відомо, що територію промзони "Топаз" окупанти неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу. Атака на Донеччину ввечері 8 вересня: що відомо? Нагадаємо, що місцеві жителі повідомили про велику кількість вибухів у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці ввечері 8 вересня. За словами свідків, Донеччину атакували комбіновано. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, відбулося багато влучань у різних районах. Увечері у небі фіксували відразу кілька груп безпілотників, а за ними пролунали ракетні удари.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, відбулося багато влучань у різних районах. Увечері у небі фіксували відразу кілька груп безпілотників, а за ними пролунали ракетні удари.

Подробиці про наслідки обстрілу наразі уточнюються, але очевидці пишуть про численні вибухи та нові вогнища пожеж.