Россия целилась по энергетике Ивано-Франковской области: есть пострадавшие, в том числе дети

Россия 19 ноября осуществила массированную атаку по Украине. В частности, она атаковала Ивано-Франковскую область.

К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Светлану Онищук.

Какие последствия атаки на Прикарпатье?

На этот раз россияне снова били по энергетике.

"Тяжелая ночь для Прикарпатья. Враг в очередной раз нанес удар по нашей области, применив различные типы вооружения. Целью стали объекты энергетической инфраструктуры", – написала председатель ОВА.

Предварительно, есть 3 пострадавших в Ивано-Франковском районе. Среди них – 2 детей. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, пока известно о повреждении одного домохозяйства.

Обратите внимание! На Прикарпатье и ряде других областей ввели аварийные отключения света.

Какие последствия атаки в других областях?