Росія цілила по енергетиці Івано-Франківщини: є постраждалі, зокрема діти

Росія 19 листопада здійснила масовану атаку по Україні. Зокрема, вона атакувала Івано-Франківщину.

На жаль, унаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ОВА Світлану Онищук.

Які наслідки атаки на Прикарпаття?

Цього разу росіяни знову били по енергетиці.

"Важка ніч для Прикарпаття. Ворог вчергове завдав удару по нашій області, застосувавши різні типи озброєння. Ціллю стали об'єкти енергетичної інфраструктури", – написала голова ОВА.

Попередньо, є 3 постраждалих в Івано-Франківському районі. Серед них – 2 дітей. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Окрім того, наразі відомо про пошкодження одного домогосподарства.

На Прикарпатті та низці інших областей ввели аварійні відключення світла.

Які наслідки атаки в інших областях?