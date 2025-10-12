Россияне ударили по объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины
- Российские войска повредили критическую инфраструктуру в трех областях Украины.
- В некоторых регионах в результате атаки отсутствует электроснабжение.
Оккупанты активизируют обстрелы критической инфраструктуры перед наступлением отопительного сезона. Так, 12 октября под вражеским ударом были объекты нескольких областей Украины
Об этом проинформировали в Минэнерго, передает 24 Канал.
Что известно об очередном обстреле энергетической структуры Украины?
Прошлой ночью российские войска снова нанесли удары по энергетическим и газотранспортным объектам Украины.
Обратите внимание! В результате атаки получила повреждения инфраструктура в Донецкой, Одесской и Черниговской областях.
В частности, жители Донецкой области остались без света из-за обстрелов. Известно также об аварийных отключениях у жителей Белгорода-Днестровского, Одесской области.
В Черниговской ОГА сообщили о попадании в энергообъект в Нежинском районе.
В Минэнерго подчеркнули, что на местах попаданий работают спасатели ГСЧС и энергетические бригады, которые делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.
В каком состоянии энергосистема Украины?
В пятницу, 10 октября, из-за массированного российского обстрела серьезные разрушения понесла энергетика страны. В частности в Киеве и ряде областей действовали аварийные отключения света.
Украина обратилась к странам G7 за финансовой поддержкой для восстановления поврежденных энергетических объектов и закупки топлива
В то же время Силы обороны активизируют удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, что затрудняет работу нефтяной и газовой отраслей врага.
Правительство принимает дополнительные меры, чтобы обеспечить страну светом и теплом зимой, несмотря на изменение российской тактики обстрелов.
Украина совместно с международными партнерами работает над усилением противовоздушной обороны, финансированием закупок газа и поставкой оборудования для восстановления энергосетей.
Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что грядущая зима может стать самой тяжелой за весь период войны из-за системных российских ударов по энергосистеме.