12 октября, 11:29
3

Россияне ударили по объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Российские войска повредили критическую инфраструктуру в трех областях Украины.
  • В некоторых регионах в результате атаки отсутствует электроснабжение.

Оккупанты активизируют обстрелы критической инфраструктуры перед наступлением отопительного сезона. Так, 12 октября под вражеским ударом были объекты нескольких областей Украины

Об этом проинформировали в Минэнерго, передает 24 Канал.

К теме Попадание на 10 локациях: Россия атаковала Украину более 100 БпЛА и ракетой

Что известно об очередном обстреле энергетической структуры Украины?

Прошлой ночью российские войска снова нанесли удары по энергетическим и газотранспортным объектам Украины.

Обратите внимание! В результате атаки получила повреждения инфраструктура в Донецкой, Одесской и Черниговской областях.

В частности, жители Донецкой области остались без света из-за обстрелов. Известно также об аварийных отключениях у жителей Белгорода-Днестровского, Одесской области.

В Черниговской ОГА сообщили о попадании в энергообъект в Нежинском районе.

В Минэнерго подчеркнули, что на местах попаданий работают спасатели ГСЧС и энергетические бригады, которые делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

В каком состоянии энергосистема Украины?

  • В пятницу, 10 октября, из-за массированного российского обстрела серьезные разрушения понесла энергетика страны. В частности в Киеве и ряде областей действовали аварийные отключения света.

  • Украина обратилась к странам G7 за финансовой поддержкой для восстановления поврежденных энергетических объектов и закупки топлива

  • В то же время Силы обороны активизируют удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, что затрудняет работу нефтяной и газовой отраслей врага.

  • Правительство принимает дополнительные меры, чтобы обеспечить страну светом и теплом зимой, несмотря на изменение российской тактики обстрелов.

  • Украина совместно с международными партнерами работает над усилением противовоздушной обороны, финансированием закупок газа и поставкой оборудования для восстановления энергосетей.

  • Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что грядущая зима может стать самой тяжелой за весь период войны из-за системных российских ударов по энергосистеме.