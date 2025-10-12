Оккупанты активизируют обстрелы критической инфраструктуры перед наступлением отопительного сезона. Так, 12 октября под вражеским ударом были объекты нескольких областей Украины

Об этом проинформировали в Минэнерго, передает 24 Канал.

К теме Попадание на 10 локациях: Россия атаковала Украину более 100 БпЛА и ракетой

Что известно об очередном обстреле энергетической структуры Украины?

Прошлой ночью российские войска снова нанесли удары по энергетическим и газотранспортным объектам Украины.

Обратите внимание! В результате атаки получила повреждения инфраструктура в Донецкой, Одесской и Черниговской областях.

В частности, жители Донецкой области остались без света из-за обстрелов. Известно также об аварийных отключениях у жителей Белгорода-Днестровского, Одесской области.

В Черниговской ОГА сообщили о попадании в энергообъект в Нежинском районе.

В Минэнерго подчеркнули, что на местах попаданий работают спасатели ГСЧС и энергетические бригады, которые делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

В каком состоянии энергосистема Украины?