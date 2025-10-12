Росіяни вдарили по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі в трьох областях України
- Російські війська пошкодили критичну інфраструктуру в трьох областях України.
- У деяких регіонах унаслідок атаки відсутнє електропостачання.
Окупанти активізують обстріли критичної інфраструктури перед настанням опалювального сезону. Так, 12 жовтня під ворожим ударом були об'єкти декількох областей України
Про це поінформували в Міненерго, передає 24 Канал.
До теми Влучання на 10 локаціях: Росія атакувала Україна понад 100 БпЛА та ракетою
Що відомо про черговий обстріл енергетичної структури України?
Минулої ночі російські війська знову завдали ударів по енергетичних і газотранспортних об'єктах України.
Зверніть увагу! Унаслідок атаки зазнала пошкоджень інфраструктура в Донецькій, Одеській та Чернігівській областях.
Зокрема, мешканці Донеччини залишилися без світла через обстріли. Відомо також про аварійні відключення у жителів Білгорода-Дністровського, що на Одещині.
У Чернігівській ОВА повідомили про влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі.
У Міненерго підкреслили, що на місцях влучань працюють рятувальники ДСНС і енергетичні бригади, які роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.
У якому стані енергосистема України?
У п'ятницю, 10 жовтня, через масований російський обстріл серйозних руйнувань зазнала енергетика країни. Зокрема у Києві та низці областей діяли аварійні відключення світла.
Україна звернулася до країн G7 по фінансову підтримку для відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів і закупівлі палива
Водночас Сили оборони активізують удари по російських нафтопереробних підприємствах, що ускладнює роботу нафтової та газової галузей ворога.
Уряд вживає додаткових заходів, щоб забезпечити країну світлом і теплом узимку, попри зміну російської тактики обстрілів.
Україна спільно з міжнародними партнерами працює над посиленням протиповітряної оборони, фінансуванням закупівель газу та постачанням обладнання для відновлення енергомереж.
Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що прийдешня зима може стати найважчою за весь період війни через системні російські удари по енергосистемі.