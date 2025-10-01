В ночь на 28 сентября Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Под основным ударом оказался Киев. Среди погибших в столице – водитель из Турции.

Речь идет о водителе фуры Тевфика Бекташа. Мужчина не пошел в укрытие, а решил переждать обстрел в машине. Он погиб от прямого попадания, передает 24 Канал со ссылкой на турецкое издание NTV.

Что известно о гибели гражданина Турции в Киеве?

Отмечается, что Тевфик Бекташ привез груз из района Акиязы в украинский Киев. После разгрузки он остался ждать в таможенной зоне. Именно сюда ударили оккупанты.

В таможенной зоне после обстрела сгорело много транспортных средств.

Известно, что дома в Турции на Бекташа ждали трое детей.

Напомним, что в тот страшный день в Киеве погибли еще три человека. Это 12-летняя Александра Полищук, тело которой деблокировали из-под завалов одной из многоэтажек. Также россияне забрали жизни 50-летней медсестры Оксаны из Института кардиологии и ее пациента.

По словам свидетелей, во время тревоги всех пациентов спустили в подвал. Однако одному из них внезапно стало плохо. Оказать помощь в укрытии, где собралось много людей, было невозможно. Поэтому Оксана решилась вместе с пациентом подняться в отделение. Именно тогда здание медучреждения атаковал "Шахед".

Также 28 сентября, прячась от российских дронов и ракет, в укрытии умерла 52-летняя Илона Ревут. У женщины не выдержало сердце.

