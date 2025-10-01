Укр Рус
1 жовтня, 00:01
Під час атаки на Київ загинув батько 3 дітей з Туреччини

Анастасія Колеснікова
  • У ніч проти 28 вересня Росія здійснила масовану атаку на Київ.
  • Серед загиблий – водій вантажівки з Туреччини.

У ніч проти 28 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Під основним ударом опинився Київ. Серед загиблих у столиці – водій з Туреччини.

Йдеться про водія фури Тевфіка Бекташа. Чоловік не пішов в укриття, а вирішив перечекати обстріл у машині. Він загинув від прямого влучання, передає 24 Канал із посиланням на турецьке видання NTV.

Що відомо про загибель громадянина Туреччини у Києві?

Зазначається, що Тевфік Бекташ привіз вантаж із району Акиязи до українського Києва. Після розватаження він залишився чекати у митній зоні. Саме сюди вдарили окупанти. 

У митній зоні після обстрілу згоріло багато транспортних засобів.

Відомо, що вдома у Туреччині на Бекташа чекали троє дітей. 

Нагадаємо, що того страшного дня у Києві загинули ще троє людей. Це 12-річна Олександра Поліщук, тіло якої деблокували з-під завалів однієї з багатоповерхівок. Також росіяни забрали життя 50-річної медсестри Оксани з Інституту кардіології та її пацієнта

За словами свідків, під час тривоги усіх пацієнтів спустили у підвал. Однак одному із них раптово стало зле. Надати допомогу в укритті, де зібралося багато людей, було неможливо. Тому пані Оксана наважилася разом із пацієнтом піднятися у відділення. Саме тоді будівлю медзакладу атакував "Шахед".

Також 28 вересня, ховаючись від російських дронів і ракет, в укритті померла 52-річна Ілона Ревут. У жінки не витримало серце.

Останні атаки Росії на Україну

  • 30 вересня серед білого дня росіяни масовано атакували Дніпро дронами. Внаслідок обстрілу загинув чоловік ще 15 людей отримали поранення. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, офісні приміщення, магазини та автівки.
  • Вночі російський безпілотник влучив у будинок у селі Чернеччина на Сумщині, внаслідок чого загинула родина Лєсніченків.
  • 24-річна породілля Тетяна Сакіян отримала 95% опіків під час обстрілу Києва 7 вересня. Жінка померла в лікарні, незважаючи на зусилля лікарів.