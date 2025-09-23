В ночь на воскресенье, 21 сентября, неизвестные дроны в очередной раз атаковали временно оккупированный Крым. Повреждена военная инфраструктура оккупантов.

Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона, передает 24 канал. Поражены даже объекты ПВО.

Что известно об атаке на Крым 21 сентября?

По данным СМИ, два беспилотника ударили по автоколонне мобильного пункта 31-й дивизии ПВО в районе села Волочаевка в Раздольненском районе и уничтожили радиолокационную установку.

Еще один дрон взорвался и повредил ЗРПК "Панцирь-С1" в районе села Донское Симферопольского района, ранен один оккупант.

Кроме того, россияне предполагают атаку двумя украинскими ракетами "Нептун" по позиции 31-й дивизии в районе села Витино Сакского района. Повреждены здания казармы, клуба, учебного корпуса и столовой.

К слову, ранее вражеское минобороны сообщало, что в ночь на 21 сентября над оккупированным полуостровом якобы сбили 12 БпЛА, еще 4 – над акваторией Черного моря.

