У ніч на неділю, 21 вересня, невідомі дрони вкотре атакували тимчасово окупований Крим. Пошкоджено військову інфраструктуру окупантів.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону, передає 24 канал. Уражено навіть об'єкти ППО.

Що відомо про атаку на Крим 21 вересня?

За даними ЗМІ, два безпілотники вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаївка в Роздольненському районі та знищили радіолокаційну установку.

Ще один дрон вибухнув і пошкодив ЗРПК "Панцир-С1" у районі села Донське Сімферопольського району, поранено одного окупанта.

Окрім того, росіяни припускають атаку двома українськими ракетами "Нептун" по позиції 31-ї дивізії в районі села Вітіно Сакського району. Пошкоджено будівлі казарми, клубу, навчального корпусу та їдальні.

До слова, раніше вороже міноборони повідомляло, що в ніч на 21 вересня над окупованим півостровом нібито збили 12 БпЛА, ще 4 – над акваторією Чорного моря.

