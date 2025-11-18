Силы обороны атаковали Сакскую ТЭЦ в Крыму

OSINT-аналитики заявили о повреждении Сакской ТЭЦ во временно оккупированном Крыму. Это произошло в результате ударов Сил обороны Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на проект Dnipro Osint.

Что известно об атаке на Крым?

Аналитики поделились снимком, на котором видно существенные повреждения части главного здания на территории энергетического объекта во временно оккупированном Крыму. Когда именно и какими средствами поражения был нанесен этот удар в сообщении не уточняется.

Последствия атаки на ТЭЦ в Крыму / Фото Dnipro Osint

Известно, что пораженная Сакская ТЭЦ – это теплоэлектроцентраль, расположена в городе Саки, которая производит тепловую и электрическую энергию. Она использует природный газ как основное топливо. Модернизированная часть была введена в эксплуатацию в 2018-2020 годах.

Предыдущие атаки ВСУ на Крым: что известно?