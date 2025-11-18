Силы обороны атаковали Сакскую ТЭЦ в Крыму
- Силы обороны Украины нанесли удары по Сакской ТЭЦ во временно оккупированном Крыму, вызвав существенные повреждения.
- Сакская ТЭЦ, расположена в городе Саки, использует природный газ и была модернизирована в 2018-2020 годах.
OSINT-аналитики заявили о повреждении Сакской ТЭЦ во временно оккупированном Крыму. Это произошло в результате ударов Сил обороны Украины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на проект Dnipro Osint.
Смотрите также Восстановили – и снова прилетело: в России дроны попали в подстанцию в Ульяновской области
Что известно об атаке на Крым?
Аналитики поделились снимком, на котором видно существенные повреждения части главного здания на территории энергетического объекта во временно оккупированном Крыму. Когда именно и какими средствами поражения был нанесен этот удар в сообщении не уточняется.
Последствия атаки на ТЭЦ в Крыму / Фото Dnipro Osint
Известно, что пораженная Сакская ТЭЦ – это теплоэлектроцентраль, расположена в городе Саки, которая производит тепловую и электрическую энергию. Она использует природный газ как основное топливо. Модернизированная часть была введена в эксплуатацию в 2018-2020 годах.
Предыдущие атаки ВСУ на Крым: что известно?
Напомним, что недавно было поражена радиолокационная станция "Небо-У" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, военный эшелон в районе Токмака ТОТ Запорожской области и скопления личного состава российской армии вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины.
Ночью 13 ноября украинские дроны успешно поразили стратегический объект россиян в Феодосии АО "Морской нефтяной терминал" и базу хранения и обслуживания ударно-разведывательных беспилотников в Кировском.
Также под прицелом была база хранения БпЛА "Орион". Эти беспилотники могут нести авиабомбы и ракеты класса "воздух – земля".