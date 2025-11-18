Сили оборони атакували Сакську ТЕЦ у Криму

OSINT-аналітики заявили про пошкодження Сакської ТЕЦ у тимчасово окупованому Криму. Це сталося внаслідок ударів Сил оборони України.

Про це пише 24 Канал із посиланням на проєкт Dnipro Osint.

Що відомо про атаку на Крим?

Аналітики поділилися знімком, на якому видно суттєві пошкодження частини головної будівлі на території енергетичного об’єкта в тимчасово окупованому Криму. Коли саме і якими засобами ураження було завдано цього удару в повідомленні не уточнюється.

Наслідки атаки на ТЕЦ у Криму / Фото Dnipro Osint

Відомо, що уражена Сакська ТЕЦ – це теплоелектроцентраль, розташована в місті Саки, яка виробляє теплову та електричну енергію. Вона використовує природний газ як основне паливо. Модернізована частина була введена в експлуатацію у 2018-2020 роках.

Попередні атаки ЗСУ на Крим: що відомо?