Атака продолжалась всю ночь: в ОВА рассказали, сколько ракет и дронов летело на Луцк
- На Луцк и область было направлено 12 воздушных целей, летели беспилотники и ракеты.
- Пока нет информации о погибших или пострадавших, но есть незначительные разрушения зданий.
Луцк и область в течение ночи и утра 21 августа страдали от атаки российских беспилотников и ракетных ударов. Всего на регион летело 12 воздушных целей противника.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Волынской областной государственной и военной администрации Ивана Рудницкого. Чиновник рассказал известные на данный момент подробности.
Что известно об атаке на Луцк?
Согласно обнародованной информации, россияне били по Волынской области, применив 12 ударных беспилотников и ракет. Хотя последствия еще уточняют, однако пока информации о погибших и пострадавших нет.
Есть незначительные разрушения зданий. На местах уже работают все соответствующие службы. Спасибо силам противовоздушной обороны за защиту Волыни,
– написал Рудницкий.
Отметим, что в течение ночи и утра в регионе слышали ряд взрывов.
Какие детали об атаке на Волынь известны?
- Около 04:30 сообщали о взрывах во Львове и Луцке, до того писали о крылатых ракетах, которые двигались в направлении западных областей. Местные власти советовали людям находиться в безопасных местах из-за угрозы повторного удара.
- Впоследствии в областном центре снова было громко. Уточняли, что первые взрывы в Луцке услышали в 03:04. За несколько минут до взрывов городской совет сообщил, что Россия может атаковать Луцк. Ракета достигла города за считанные минуты.
- Позже снова проинформировали о повторных взрывах в Луцке. Воздушные силы около 08:17 сообщали о вражеском ударный беспилотник, который двигался в направлении Луцка из воздушного пространства Ровенской области.