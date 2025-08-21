Атака тривала всю ніч: в ОВА розповіли, скільки ракет і дронів летіло на Луцьк
- На Луцьк та область було спрямовано 12 повітряних цілей, летіли безпілотники та ракети.
- Наразі немає інформації про загиблих чи потерпілих, але є незначні руйнування будівель.
Луцьк та область протягом ночі та ранку 21 серпня потерпали від атаки російських безпілотників та ракетних ударів. Загалом на регіон летіло 12 повітряних цілей противника.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Волинської обласної державної та військової адміністрації Івана Рудницького. Посадовець розповів відомі на цей момент подробиці.
Що відомо про атаку на Луцьк?
Згідно з оприлюдненою інформацією, росіяни били по Волинській області, застосувавши 12 ударних безпілотників та ракет. Хоч наслідки ще уточнюють, проте наразі інформації про загиблих та потерпілих немає.
Є незначні руйнування будівель. На місцях вже працюють всі відповідні служби. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист Волині,
– написав Рудницький.
Зазначимо, що протягом ночі та ранку у регіоні чули низку вибухів.
Які деталі про атаку на Волинь відомі?
- Близько 04:30 повідомляли про вибухи у Львові та Луцьку, до того писали про крилаті ракети, які рухалися у напрямку західних областей. Місцева влада радила людям перебувати у безпечних місцях через загрозу повторного удару.
- Згодом в обласному центрі знову було гучно. Уточнювали, що перші вибухи в Луцьку почули о 03:04. За кілька хвилин до вибухів міська рада повідомила, що Росія може атакувати Луцьк. Ракета досягла міста за лічені хвилини.
- Пізніше знову поінформували про повторні вибухи у Луцьку. Повітряні сили близько 08:17 повідомляли про ворожий ударний безпілотник, який рухався у напрямку Луцька з повітряного простору Рівненської області.