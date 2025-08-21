Луцьк та область протягом ночі та ранку 21 серпня потерпали від атаки російських безпілотників та ракетних ударів. Загалом на регіон летіло 12 повітряних цілей противника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Волинської обласної державної та військової адміністрації Івана Рудницького. Посадовець розповів відомі на цей момент подробиці.

Що відомо про атаку на Луцьк?

Згідно з оприлюдненою інформацією, росіяни били по Волинській області, застосувавши 12 ударних безпілотників та ракет. Хоч наслідки ще уточнюють, проте наразі інформації про загиблих та потерпілих немає.

Є незначні руйнування будівель. На місцях вже працюють всі відповідні служби. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист Волині,

– написав Рудницький.

Зазначимо, що протягом ночі та ранку у регіоні чули низку вибухів.

Які деталі про атаку на Волинь відомі?