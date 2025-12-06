Россия атаковала критическую инфраструктуру на Львовщине: спасатели ликвидируют пожары

В ночь на 6 декабря россияне массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В результате удара повреждена критическая инфраструктура на Львовщине.

Там возникли пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Какие последствия атаки на Львовскую область?

По данным ГСЧС, в результате вражеского обстрела Львовской области 6 декабря возникли пожары на объектах критической инфраструктуры.



Спасатели ликвидируют последствия атаки на Львовщину / Фото ГСЧС

Также в селе Селец Шептицкого района из-за падения обломков возник пожар и поврежден частный дом. По предварительной информации, пострадали два человека.

На местах возникновения пожаров работают подразделения Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области. К ликвидации привлечено 115 спасателей и 27 единиц специальной техники.

Какие последствия атаки на Украину?