Россия атаковала критическую инфраструктуру на Львовщине: спасатели ликвидируют пожары
- В результате российской атаки повреждена критическая инфраструктура на Львовщине, там возникли пожары.
- К ликвидации пожаров привлечено 115 спасателей и 27 единиц специальной техники, пострадали два человека.
В ночь на 6 декабря россияне массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В результате удара повреждена критическая инфраструктура на Львовщине.
Там возникли пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Какие последствия атаки на Львовскую область?
По данным ГСЧС, в результате вражеского обстрела Львовской области 6 декабря возникли пожары на объектах критической инфраструктуры.
Спасатели ликвидируют последствия атаки на Львовщину / Фото ГСЧС
Также в селе Селец Шептицкого района из-за падения обломков возник пожар и поврежден частный дом. По предварительной информации, пострадали два человека.
На местах возникновения пожаров работают подразделения Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области. К ликвидации привлечено 115 спасателей и 27 единиц специальной техники.
Какие последствия атаки на Украину?
6 декабря Россия выпустила на Украину 704 средства воздушного поражения – 51 ракету и 653 ударные беспилотники. Попадание вражеских целей зафиксировали на 29 локациях.
В Днепровском районе пострадали три человека: мужчины 37 и 65 лет и женщина 75 лет. Разрушен частный дом, еще почти десяток – разбиты. Задело и два гаража.
Кроме этого, россияне попали в железнодорожную инфраструктуру в Фастове Киевской области. Здание узловой станции полностью разрушено. В связи с этим изменено движение ряда поездов.