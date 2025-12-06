Росія атакувала критичну інфраструктуру на Львівщині: рятувальники ліквідовують пожежі

У ніч на 6 грудня росіяни масовано атакували україну ракетами і дронами. Внаслідок удару пошкоджено критичну інфраструктуру на Львівщині.

Там виникли пожежі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також Росія атакувала енергооб'єкти у 8 областях, зокрема ТЕС: яка ситуація зі світлом

Які наслідки атаки на Львівщину?

За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу Львівської області 6 грудня виникли пожежі на об’єктах критичної інфраструктури.



Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Львівщину / Фото ДСНС

Також у селі Сілець Шептицького району через падіння уламків виникла пожежа та пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

На місцях виникнення пожеж працюють підрозділи Головного управління ДСНС України у Львівській області. До ліквідації залучено 115 рятувальників та 27 одиниць спеціальної техніки.

Які наслідки атаки на Україну?