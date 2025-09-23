Вечером 22 сентября дроны атаковали Москву и Подмосковье, прорвавшись сквозь плотную противовоздушную оборону россиян. Это может быть подготовкой к более мощной атаке.

Такое мнение высказал в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, объяснив, с какой целью дроны пробивались сквозь мощнейшую ПВО России. Также утром 23 сентября под ударами оказался Татарстан, где в Казани прогремели взрывы, а в аэропорту ввели режим "Ковер".

В чем важность дроновой атаки на Москву?

Свитан объяснил, что беспилотники в конце концов были сбиты, ведь плотность противовоздушной обороны россиян в Москве и в районе Крымского моста в оккупированном Крыму – самая высокая в России. Соответственно беспилотникам пробиться сквозь российское ПВО у этих двух локаций невозможно.

Однако прилет этих беспилотников – это "прокладка тропы" для других средств поражения. Нужно было, по мнению военного эксперта, посмотреть, исходя из количества заходивших беспилотников, какая была реакция, противодействие российской ПВО на определенный алгоритм действий.

Поэтому нельзя исключать возможности, что за беспилотниками, зашедшими на Москву, дальше могут пойти ракеты. Анонсы о них появляются уже давно. К тому же расстояние небольшое – всего примерно 500 километров,

– подчеркнул Роман Свитан.

Поэтому, по словам полковника ВСУ в запасе, в ближайшее время можно будет убедиться, оправдались ли эти прогнозы.

Что известно о прилете дронов в Москву 22 сентября?