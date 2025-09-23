Ввечері 22 вересня дрони атакували Москву та Підмосков'я, прорвавшись крізь щільну протиповітряну оборону росіян. Це може бути підготовкою до потужнішої атаки.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, пояснивши, з якою метою дрони пробивалися крізь найпотужнішу ППО Росії. Також вранці 23 вересня під ударами опинився Татарстан, де у Казані пролунали вибухи, а в аеропорту запровадили режим "Килим".

У чому важливість дронової атаки на Москву?

Світан пояснив, що безпілотники зрештою були збиті, адже щільність протиповітряної оборони росіян у Москві та в районі Кримського мосту в окупованому Криму – найвища в Росії. Відповідно безпілотникам пробитися крізь російське ППО біля цих двох локацій неможливо.

Проте приліт цих безпілотників – це "прокладання стежки" для інших засобів ураження. Потрібно було, на думку військового експерта, подивитися, виходячи з кількості безпілотників, що заходили, яка була реакція, протидія російської ППО на певний алгоритм дій.

Тому не можна виключати можливості, що за безпілотниками, які зайшли на Москву, далі можуть піти ракети. Анонси про них з'являються вже давно. До того ж відстань невелика – усього приблизно 500 кілометрів,

– підкреслив Роман Світан.

Тому, за словами полковника ЗСУ в запасі, найближчим часом можна буде переконатися, чи справдились ці прогнози.

Що відомо про приліт дронів у Москву 22 вересня?