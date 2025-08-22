Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 21 августа. Под атакой оказалось Мукачево.

Сейчас продолжается ликвидация пожара, который произошел в результате удара. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Какие последствия атаки на Мукачево?

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 07:40 22 августа продолжается ликвидация пожара в Мукачево, возникшего в результате российского обстрела 21 августа.

Чтобы потушить и ликвидировать последствия, привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники. Кроме этого, работают 2 пожарных поезда Укрзализныци.

В результате атаки известно о 21 пострадавшем.

Пожар в Мукачево: смотрите видео

Россия массированно атаковала Украину 21 августа: детали удара