Укр Рус
24 Канал Новини України Пожежу у Мукачево, що спалахнула після удару Росії, не можуть загасити понад добу
22 серпня, 10:50
2

Пожежу у Мукачево, що спалахнула після удару Росії, не можуть загасити понад добу

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Внаслідок російського обстрілу 21 серпня в Мукачево виникла пожежа.
  • Станом на ранок 22 серпня все ще триває ліквідація займання.

Росія завдала масованого удару по Україні в ніч проти 21 серпня. Під атакою опинилося Мукачево.

Наразі триває ліквідація пожежі, яка сталася внаслідок удару. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Дивіться також Наслідки могли бути значно гіршими: Свириденко відреагувала на атаку по заводу Flex у Мукачеві 

Які наслідки атаки на Мукачево?

В ДСНС повідомили, що станом на 07:40 22 серпня триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня.

Аби загасити та ліквідувати наслідки, залучені 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Крім цього, працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці.

Дивіться також Ворог бив ракетами по Мукачівщині: багато поранених, є руйнування, спалахнула пожежа

Внаслідок атаки відомо про 21 постраждалого.

Пожежа в Мукачево: дивіться відео

Росія масовано атакувала Україну 21 серпня: деталі удару

  • У ніч проти 21 серпня російські війська атакували Україну 614-ма засобами повітряного нападу.

  • Для удару окупаційні війська Росії застосували 574 ударних БпЛА і 40 ракет.

  • Протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей, зокрема, 546 дронів, 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет "Калібр".
     

  • Повітряні сили інформували, що зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.