Временно оккупированную Федосию в ночь на 6 октября атаковали неизвестные беспилотники. Удар пришелся по нефтебазе.

Вследствие этого там вспыхнул пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер" и Exilenova+.

Какие последствия атаки на Феодосию?

По данным телеграмм-каналов, Феодосию атаковали дроны. Один из них пыталась сбить российская ПВО. Однако ей не очень удалось и в сети сообщили о мощном прилете.

Дроны атаковали Феодосию: видео очевидцев

Отмечается, что была атакована одна из крупнейших нефтебаз в Крыму, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Ранее ее атаковали много раз, и после предыдущих ударов из 34 резервуаров целыми остались только 22.

В Феодосии вспыхнул пожар (Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика, 18+)

Жители Феодосии жалуются, что дроны не дают им спать, а еще переживают, что "опять бензина не будет".

Атаки дронов на Крым: коротко о главном