Тимчасово окуповану Федосію у ніч на 6 жовтня атакували невідомі безпілотники. Удар прийшовся по нафтобазі.

Внаслідок цього там спалахнула пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кримський вітер" та Exilenova+.

Які наслідки атаки на Феодосію?

За даними телеграм-каналів, Феодосію атакували дрони. Один з них намагалася збити російська ППО. Проте їй не дуже вдалося і в мережі повідомили про потужний приліт.

Дрони атакували Феодосію: відео очевидців

Зазначається, що було атаковано одну з найбільших нафтобаз у Криму, уражено резервуари з пально-мастильними матеріалами (ПММ). Раніше її атакували багато разів, та після попередніх ударів з 34 резервуарів цілими залишилися лише 22.

У Феодосії спалахнула пожежа (Увага! У відео присутня нецензурна лексика, 18+)

Мешканці Феодосії бідкаються, що дрони не дають їм спати, а ще переймаються, що "знову бензину не буде".

