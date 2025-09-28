Одесскую область атаковали дроны: взрывы слышали в районе Белгород-Днестровского
- Ночью 28 сентября в Одесской области, в частности в районе Белгород-Днестровского, были слышны взрывы из-за атаки дронов.
- Местные СМИ сообщили о прилете и пожаре.
Во время атаки в ночь на 28 сентября громко было в Одесской области. Взрывы слышали в районе города Белгород-Днестровского.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Что известно об атаке в Одесской области?
Воздушные силы в 00:56 предупреждали об ударных БпЛА в Белгород-Днестровском.
Между тем мониторинговые каналы уточняли, что курсом на город летели по меньшей мере 6 беспилотников с разных направлений.
Примерно в 1 ночи стало известно о взрывах в городе. Громко также было вблизи Очакова.
Впоследствии местные СМИ сообщили, что в Белгород-Днестровском был прилет и возник пожар. Впрочем, местные власти пока о последствиях не сообщали.
Где еще было громко ночью?
Ночью взрывы прогремели в Запорожье. Воздушные силы предупреждали о движении вражеского БпЛА, а еще скоростную цель – это мог быть "Смерч". Ударом повреждена заправка и частный дом. 2 человека травмировались.
Также громко было в Киеве. Над столицей фиксировали дроны – работала ПВО.
Впоследствии по всей стране объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К. Были пуски двух "Кинжалов". Ракеты летели на Хмельнитчину, где раздались взрывы.