Во время атаки в ночь на 28 сентября громко было в Одесской области. Взрывы слышали в районе города Белгород-Днестровского.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Смотрите также Россия снова терроризирует Украину ударными БпЛА: где есть угроза

Что известно об атаке в Одесской области?

Воздушные силы в 00:56 предупреждали об ударных БпЛА в Белгород-Днестровском.

Между тем мониторинговые каналы уточняли, что курсом на город летели по меньшей мере 6 беспилотников с разных направлений.

Примерно в 1 ночи стало известно о взрывах в городе. Громко также было вблизи Очакова.

Впоследствии местные СМИ сообщили, что в Белгород-Днестровском был прилет и возник пожар. Впрочем, местные власти пока о последствиях не сообщали.

Где еще было громко ночью?