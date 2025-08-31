Укр Рус
31 августа, 17:12
Самая массовая атака с 2022 года: в Черноморске продолжаются перебои со светом и водой

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 31 августа Россия осуществила массовую атаку на Черноморск в Одесской области, повредив объекты критической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением и водой.
  • Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, водоканал обеспечил подачу воды генераторами.
  • Городская больница работает от генераторов; открыты "пункты несокрушимости" для поддержки жителей.

В ночь на 31 августа Россия атаковала город Черноморск в Одесской области. Под ударами оказались несколько объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Черноморска Василия Гуляева и Одесскую ОГА.

Какие последствия атаки на Черноморск?

Российская атака 31 августа на город Черноморск, что в Одесской области, стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. В результате удара пострадали объекты критической инфраструктуры. В городе наблюдаются перебои с электроснабжением и водой.

Энергетики продолжают работать над ремонтом систем электроснабжения, прогнозы по восстановлению появятся позже,
– объяснили в Одесской ОГА.

Также водоканал организовал подачу воды с помощью генераторов и доставку технической воды в районы без водоснабжения.

Городская больница функционирует от генераторов и обеспечена водой, заверил городской голова Черноморска.

Обратите внимание! Для жителей города открыты "пункты несокрушимости", где можно зарядить гаджеты и получить поддержку. Перечень можно просмотреть по ссылке.

Кроме того, мобильный интернет в громаде работает, но с пониженным уровнем качества.

