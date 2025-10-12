Россияне полностью уничтожили электроснабжение, – Зеленский об атаке на Одессу
- В ночь на 11 октября Россия атаковала Одессу беспилотниками, что повлекло перебои с электроснабжением и водой.
- Президент Зеленский заявил, что россияне полностью уничтожили электроснабжение в городе, но впоследствии электричество восстановили.
В ночь на 11 октября Россия атаковала Одессу беспилотниками, что повлекло перебои со светом и водой. Президент Владимир Зеленский прокомментировал вражескую атаку на регион.
Он отметил, что россияне полностью уничтожили электроснабжение в Одессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского в эфире Fox News.
Что сказал Зеленский об атаке на Одессу?
Во время эфира глава государства заверил, что электричество в регионе восстановят уже в течение дня только благодаря украинцам. Он отметил, что таких людей много. По словам Зеленского, они очень профессиональные и восстановят все.
Мы обороняемся теми средствами, которые имеем, но их недостаточно. Конечно, мы все восстанавливаем. Я горжусь нашими людьми – даже под обстрелами конкретные группы энергетиков и других специалистов быстро все восстанавливают,
– добавил президент.
Россия атаковала Одессу: что стоит знать?
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 00:30 11 октября. Воздушные силы сообщали о группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении области. Впоследствии в городе были слышны взрывы. Корреспондентка 24 Канала отметила, что после 00:50 в Одессе были проблемы со светом и водой.
Однако уже в 10:40 того же дня энергетики смогли вернуть свет в дома более 240 000 семей после ночного обстрела. Они заново запитали объекты критической инфраструктуры и часть домов через резервные схемы и таким образом обеспечили пользователей электричеством.