У ніч на 11 жовтня Росія атакувала Одесу безпілотниками, що спричинило перебої зі світлом та водою. Президент Володимир Зеленський прокоментував ворожу атаку на регіон.

Він зазначив, що росіяни повністю знищили електропостачання в Одесі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського в етері Fox News.

Що сказав Зеленський про атаку на Одесу?

Під час етеру глава держави запевнив, що електрику в регіоні відновлять вже протягом дня лише завдяки українцям. Він наголосив, що таких людей багато. За словами Зеленського, вони надзвичайно професійні та відновлять усе.

Ми обороняємося тими засобами, які маємо, але їх недостатньо. Звісно, ми все відновлюємо. Я пишаюся нашими людьми – навіть під обстрілами конкретні групи енергетиків та інших фахівців швидко все відновлюють,

– додав президент.

Росія атакувала Одесу: що варто знати?