В ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили польское воздушное пространство. В Генштабе считают, что Россия целенаправленно запустила дроны на Польшу.

Там отмечают, что российские БпЛА двигались двумя группами, не маневрируя, прямо к границе страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Новости.

Что говорят в Генштабе о российской атаке на Польшу?

Источники Общественного в Генеральном штабе ВСУ отметили, что первая группа беспилотников двигалась в Польшу через территорию Украины, а вторая – через Беларусь. Там также добавили, что понимают, как происходила атака, ведь имеют программный продукт, который позволяет видеть, как и куда летели дроны.

Мы не видим там влияния наших средств радиоэлектронной борьбы, поскольку, вероятно, их системы наведения были построены с использованием систем, устойчивых к воздействию РЭБ, ведь БПЛА двигались прямо,

– объяснили в Генштабе.

Там подытожили, что эта атака однозначно была направлена на Польшу. А также подтвердили, что в беспилотниках, которые залетели в страну, содержались сим-карты.

Атака дронов на Польшу: коротко о главном