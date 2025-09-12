Укр Рус
12 вересня, 18:04
Російська атака на Польщу: у Генштабі заявили, що рух дронів був цілеспрямованим

Надія Батюк
Основні тези
  • У ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили польський повітряний простір, рухаючись двома групами прямо до кордону.
  • Генштаб заявив, що атака була цілеспрямованою на Польщу, а безпілотники мали системи, стійкі до РЕБ, та містили сім-картки.

У ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили польський повітряний простір. У Генштабі вважають, що Росія цілеспрямовано запустила дрони на Польщу.

Там зазначають, що російські БпЛА рухалися двома групами, не маневруючи, прямо до кордону країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.

Що кажуть у Генштабі про російську атаку на Польщу?

Джерела Суспільного у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, перша група безпілотників рухалася до Польщі через територію України, а друга – через Білорусь. Там також додали, що розуміють, як відбувалася атака, адже мають програмний продукт, який дозволяє бачити, як і куди летіли дрони. 

Ми не вбачаємо там впливу наших засобів радіоелектронної боротьби, оскільки, ймовірно, їх системи наведення були побудовані з використанням систем, стійких до впливу РЕБ, адже БПЛА рухались прямо,
 – пояснили у Генштабі.

Там підсумували, що ця атака однозначно була спрямована на Польщу. А також підтвердили, що у безпілотниках, які залетіли до країни, містились сім-картки.

Атака дронів на Польщу: коротко про головне

  • У ніч на 10 вересня у повітряний простір Польщі залетіло близько 20 російських дронів. Станом на 12 вересня на території країни знайшли вже 17 російських дронів.
  • У НАТО таке вторгнення безпілотників не розглядають як атаку. Проте в Польщі впевнені, що проникнення дронів на територію країни було свідомою провокацією з боку Москви. Там попереджають Росію, що готові відповісти у випадку повторної агресії.
  • У країні готуються до наступних атак. Міноборони Польщі повідомило, що поляки навчатимуться в українців збивати дрони. Відповідні навчання відбуватимуться на польській території.