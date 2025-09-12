У ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили польський повітряний простір. У Генштабі вважають, що Росія цілеспрямовано запустила дрони на Польщу.

Там зазначають, що російські БпЛА рухалися двома групами, не маневруючи, прямо до кордону країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.

Що кажуть у Генштабі про російську атаку на Польщу?

Джерела Суспільного у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, перша група безпілотників рухалася до Польщі через територію України, а друга – через Білорусь. Там також додали, що розуміють, як відбувалася атака, адже мають програмний продукт, який дозволяє бачити, як і куди летіли дрони.

Ми не вбачаємо там впливу наших засобів радіоелектронної боротьби, оскільки, ймовірно, їх системи наведення були побудовані з використанням систем, стійких до впливу РЕБ, адже БПЛА рухались прямо,

– пояснили у Генштабі.

Там підсумували, що ця атака однозначно була спрямована на Польщу. А також підтвердили, що у безпілотниках, які залетіли до країни, містились сім-картки.

Атака дронів на Польщу: коротко про головне