Публіцист і фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу зазначив, що відповідь НАТО на порушення Росією повітряного простору Польщі має містити кілька складових. Ці кроки – про підсилення Польщі та України і послаблення Росії.

Дивіться також "Адвокат диявола": як реакція Трампа на дрони в Польщі ставить під загрозу всю Європу

Якою б мала бути реакція Альянсу?

По-перше – секторальні санкції проти Росії. По-друге – вторинні санкції щодо покупців російської нафти й газу. По-третє – постачання більшої кількості зброї Україні та Польщі для самозахисту й для нанесення ударів по території Росії.

Тобто Україна має отримати більше наступальної зброї. Ми бачили, що Єврокомісія виділила майже миттєво величезний кредит на підсилення обороноздатності Польщі для закупівлі зброї,

– сказав Юрій Богданов.

Він додав, що наразі реакція Європи полягає у підготовці нового пакета санкцій. Віктор Орбан дуже обережно зауважив, що порушення суверенітету Польщі є неприпустимим.

Богданов пояснив, що зараз важливо значно посилити санкції проти Росії так, щоб її економіка почала занепадати. Потрібно позбавити країну можливості вести технологічну війну навіть примітивною зброєю, зокрема дронами. Вашингтон має активніше запроваджувати санкції, посилювати тиск і не покладатися на домовленості – бо Володимир Путін розуміє лише мову сили.

Як НАТО відреагувало на провокацію з боку Росії?