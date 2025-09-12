Там зазначають, що російські БпЛА рухалися двома групами, не маневруючи, прямо до кордону країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.
Що кажуть у Генштабі про російську атаку на Польщу?
Джерела Суспільного у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, перша група безпілотників рухалася до Польщі через територію України, а друга – через Білорусь. Там також додали, що розуміють, як відбувалася атака, адже мають програмний продукт, який дозволяє бачити, як і куди летіли дрони.
Ми не вбачаємо там впливу наших засобів радіоелектронної боротьби, оскільки, ймовірно, їх системи наведення були побудовані з використанням систем, стійких до впливу РЕБ, адже БПЛА рухались прямо,
– пояснили у Генштабі.
Там підсумували, що ця атака однозначно була спрямована на Польщу. А також підтвердили, що у безпілотниках, які залетіли до країни, містились сім-картки.
Атака дронів на Польщу: коротко про головне
- У ніч на 10 вересня у повітряний простір Польщі залетіло близько 20 російських дронів. Станом на 12 вересня на території країни знайшли вже 17 російських дронів.
- У НАТО таке вторгнення безпілотників не розглядають як атаку. Проте в Польщі впевнені, що проникнення дронів на територію країни було свідомою провокацією з боку Москви. Там попереджають Росію, що готові відповісти у випадку повторної агресії.
- У країні готуються до наступних атак. Міноборони Польщі повідомило, що поляки навчатимуться в українців збивати дрони. Відповідні навчання відбуватимуться на польській території.