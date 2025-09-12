Там отмечают, что российские БпЛА двигались двумя группами, не маневрируя, прямо к границе страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Новости.
Что говорят в Генштабе о российской атаке на Польшу?
Источники Общественного в Генеральном штабе ВСУ отметили, что первая группа беспилотников двигалась в Польшу через территорию Украины, а вторая – через Беларусь. Там также добавили, что понимают, как происходила атака, ведь имеют программный продукт, который позволяет видеть, как и куда летели дроны.
Мы не видим там влияния наших средств радиоэлектронной борьбы, поскольку, вероятно, их системы наведения были построены с использованием систем, устойчивых к воздействию РЭБ, ведь БПЛА двигались прямо,
– объяснили в Генштабе.
Там подытожили, что эта атака однозначно была направлена на Польшу. А также подтвердили, что в беспилотниках, которые залетели в страну, содержались сим-карты.
Атака дронов на Польшу: коротко о главном
- В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело около 20 российских дронов. По состоянию на 12 сентября на территории страны нашли уже 17 российских БПЛА.
- В НАТО такое вторжение беспилотников не рассматривают как атаку. Однако в Польше уверены, что проникновение дронов на территорию страны было сознательной провокацией со стороны Москвы. Там предупреждают Россию, что готовы ответить в случае повторной агрессии.
- В стране готовятся к следующим атакам. Минобороны Польши сообщило, что поляки будут учиться у украинцев сбивать дроны. Соответствующие учения будут проходить на польской территории.