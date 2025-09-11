В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши неоднократно нарушали российские беспилотники. Эта атака является частью более широкой российской кампании против Европы.

Россия могла намеренно запустить дроны, чтобы оценить реакцию НАТО и использовать этот опыт в будущих конфликтах с Западом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Что говорят в ISW о налете российских дронов на Польшу?

Для налета на Польшу Россия использовала около 20 дронов. Стоит заметить, что это втрое превышает общее количество беспилотников, которые залетали в страну с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

По данным Института изучения войны, большое количество дронов свидетельствует о том, что действия России были преднамеренными. Таким образом Кремль постепенно расширяет свою гибридную войну против Европы, и нарушение воздушного пространства Польши является частью этой кампании.



Налет российских дронов на Польшу / Карта ISW

Как сообщают в ISW, вторжение дронов, вероятно, имело целью оценить реакцию НАТО, структуру командования и коллективной обороны, взаимодействие государств-членов и реакцию Польши, особенно в то время, когда поддержка Украины является чувствительной темой во внутреннем информационном пространстве страны.

Заметим, что Штаб НАТО заявил, что это был первый случай, когда самолеты Альянса вступили в бой с потенциальными угрозами в воздушном пространстве НАТО. ISW считает, что Россия осуществляет многовекторные усилия по подготовке к потенциальной будущей войне с Западом, в частности путем подготовки своего общества, милитаризации молодежи, развития военной инфраструктуры на западной границе и распространения соответствующих нарративов.

Усилия по проверке технических возможностей и политической решимости НАТО, вероятно, являются частью этой многовекторной кампании, и Россия становится все смелее в плане того, какую эскалацию она готова испытать.

Еще одной целью Москвы в Институте изучения войны называют попытку ограничить или сдержать западную помощь Украине. Это объясняется тем, что некоторые дроны, залетевшие в Польшу, двигались в направлении аэропорта "Жешув-Ясенка", который является главным центром поставок оружия для Украины.

Вполне возможно, что страна-агрессор хотела ударить по этой локации, чтобы помешать поставкам и подорвать польскую поддержку Украины из-за опасений новых ударов.

Атака дронов на Польшу: коротко о главном