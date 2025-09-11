"Готується до війни із Заходом": ISW назвав цілі Росії під час умисної атаки БпЛА на Польщу
- Росія навмисно запустила близько 20 дронів в повітряний простір Польщі для оцінки реакції НАТО та перевірки його технічних можливостей і політичної рішучості.
- Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що метою атаки було обмеження західної допомоги Україні, зокрема через спробу вдарити по аеропорту "Жешув-Ясьонка", ключовому для постачання зброї.
- Ця агресія є частиною ширшої російської кампанії проти Європи, яка включає підготовку до потенційної війни з Заходом через мілітаризацію та розбудову військової інфраструктури.
У ніч на 10 вересня повітряний простір Польщі неодноразово порушували російські безпілотники. Ця атака є частиною ширшої російської кампанії проти Європи.
Росія могла навмисно запустити дрони, щоб оцінити реакцію НАТО та використати цей досвід у майбутніх конфліктах із Заходом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Що кажуть в ISW про наліт російських дронів на Польщу?
Для нальоту на Польщу Росія використала близько 20 дронів. Варто зауважити, що це втричі перевищує загальну кількість безпілотників, які залітали у країну з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.
За даними Інституту вивчення війни, велика кількість дронів свідчить про те, що дії Росії були навмисними. Таким чином Кремль поступово розширює свою гібридну війну проти Європи, і порушення повітряного простору Польщі є частиною цієї кампанії.
Наліт російських дронів на Польщу / Карта ISW
Як повідомляють в ISW, вторгнення дронів, ймовірно, мало на меті оцінити реакцію НАТО, структуру командування та колективної оборони, взаємодію держав-членів і реакцію Польщі, особливо в той час, коли підтримка України є чутливою темою у внутрішньому інформаційному просторі країни.
Зауважимо, що Штаб НАТО заявив, що це був перший випадок, коли літаки Альянсу вступили в бій із потенційними загрозами в повітряному просторі НАТО. ISW вважає, що Росія здійснює багатовекторні зусилля з підготовки до потенційної майбутньої війни із Заходом, зокрема шляхом підготовки свого суспільства, мілітаризації молоді, розбудови військової інфраструктури на західному кордоні та поширення відповідних наративів.
Зусилля з перевірки технічних можливостей і політичної рішучості НАТО, ймовірно, є частиною цієї багатовекторної кампанії, і Росія стає все сміливішою в плані того, яку ескалацію вона готова випробувати.
Ще однією ціллю Москви в Інституті вивчення війни називають спробу обмежити або стримати західну допомогу Україні. Це пояснюється тим, що деякі дрони, що залетіли у Польщу, рухалися у напрямку аеропорту "Жешув-Ясьонка", який є головним центром постачання зброї для України.
Цілком можливо, що країна-агресорка хотіла вдарити по цій локації, щоб завадити постачанням і підірвати польську підтримку України через побоювання нових ударів.
Атака дронів на Польщу: коротко про головне
- Вночі 10 вересня під час російської атаки на Україну повітряний простір Польщі неодноразово порушили дрони. Небезпека загрожувала Підляському, Мазовецькому та Люблінському воєводствам.
- Один із БпЛА влучив у житловий будинок у селі Люблінського воєводства. Внаслідок цього там пошкоджено дах будівлі та припаркований автомобіль. Згодом на території Польщі знайшли залишки 15 дронів та однієї ракети невідомого походження.
- У Варшаві вважають атаку невипадковою. Її розглядають як навмисний напад на територію НАТО та ЄС. Влада планує консультації з представниками Євросоюзу та України щодо інциденту, а також передала інформацію про атаку державному секретарю США.
- Натомість у російському міноборони цинічно кажуть, що не планували вражати об’єкти на території Польщі.