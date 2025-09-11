У ніч на 10 вересня повітряний простір Польщі неодноразово порушували російські безпілотники. Ця атака є частиною ширшої російської кампанії проти Європи.

Росія могла навмисно запустити дрони, щоб оцінити реакцію НАТО та використати цей досвід у майбутніх конфліктах із Заходом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Що кажуть в ISW про наліт російських дронів на Польщу?

Для нальоту на Польщу Росія використала близько 20 дронів. Варто зауважити, що це втричі перевищує загальну кількість безпілотників, які залітали у країну з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними Інституту вивчення війни, велика кількість дронів свідчить про те, що дії Росії були навмисними. Таким чином Кремль поступово розширює свою гібридну війну проти Європи, і порушення повітряного простору Польщі є частиною цієї кампанії.



Наліт російських дронів на Польщу / Карта ISW

Як повідомляють в ISW, вторгнення дронів, ймовірно, мало на меті оцінити реакцію НАТО, структуру командування та колективної оборони, взаємодію держав-членів і реакцію Польщі, особливо в той час, коли підтримка України є чутливою темою у внутрішньому інформаційному просторі країни.

Зауважимо, що Штаб НАТО заявив, що це був перший випадок, коли літаки Альянсу вступили в бій із потенційними загрозами в повітряному просторі НАТО. ISW вважає, що Росія здійснює багатовекторні зусилля з підготовки до потенційної майбутньої війни із Заходом, зокрема шляхом підготовки свого суспільства, мілітаризації молоді, розбудови військової інфраструктури на західному кордоні та поширення відповідних наративів.

Зусилля з перевірки технічних можливостей і політичної рішучості НАТО, ймовірно, є частиною цієї багатовекторної кампанії, і Росія стає все сміливішою в плані того, яку ескалацію вона готова випробувати.

Ще однією ціллю Москви в Інституті вивчення війни називають спробу обмежити або стримати західну допомогу Україні. Це пояснюється тим, що деякі дрони, що залетіли у Польщу, рухалися у напрямку аеропорту "Жешув-Ясьонка", який є головним центром постачання зброї для України.

Цілком можливо, що країна-агресорка хотіла вдарити по цій локації, щоб завадити постачанням і підірвати польську підтримку України через побоювання нових ударів.

Атака дронів на Польщу: коротко про головне