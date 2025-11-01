Аэропорты закрывались в 5 городах: в минобороны России заявили об атаке сотни дронов
- В ночь на 1 ноября Россия находилась под атакой дронов.
- В нескольких городах закрывались аэропорты, под Москвой произошел блэкаут.
В ночь на 1 ноября украинские дроны атаковали Россию. В нескольких областях раздавались взрывы, закрывались аэропорты и даже были перебои с электричеством.
Утром в российском минобороны заявили, что за ночь над страной якобы обезвредили почти 100 беспилотников, передает 24 Канал.
Что известно об атаке дронов на Россию 1 ноября?
Так, в период с 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября российская ПВО, якобы, обезвредила 98 украинских дронов. Среди них:
- 45 – над Белгородской областью;
- 12 – над Самарской областью;
- 11 – над Московским регионом, в частности 6 БпЛА, летевших на Москву;
- 10 – над Воронежской областью
- 10 – над Ростовской областью;
- 4 – над Тульской областью;
- по два – Липецкой и Рязанской областями;
- по одному – над Курской и Калужской областями.
Напомним, что ночью под Москвой местные жители слышали взрывы. В подмосковном Жуковском пропал свет. Как утверждают в администрации городского округа, это произошло якобы "из-за автоматического отключения оборудования напряжением 10 кВ". Также от взрывов содрогалась Тула.
Тем временем в Росавиации сообщали, что в аэропортах Пензы, Самары, Саратова, Калуги и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы дронов.
Каковы последствия последних украинских ударов по России?
- В ночь на 31 октября в российских городах Владимир и Ярославль дроны атаковали энергетические объекты. Речь идет о подстанции "Владимирская" и НПЗ "Славнефть-ЯНОС".
- Тогда же дроны попали по Орловской ТЭЦ. Там произошел пожар, повлекший повреждение оборудования.
- Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что один из 3 комплексов ""Орешник" успешно уничтожили в Капустином Яру.