Оккупанты нанесли очередной удар по украинской энергетической инфраструктуре. Враг атаковал шахту ДТЭК, когда там находилось почти 200 человек.

"Накануне старта отопительного сезона враг снова ударил по украинской энергетике. Во время атаки под землей находилось 192 сотрудника шахты. Продолжается эвакуация наших коллег на поверхность. Это уже 4 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца", – говорится в заявлении компании.