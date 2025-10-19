Напередодні опалювального сезону окупанти вкотре завдали удар по українській енергетичній інфраструктурі. Ворог атакував шахту ДТЕК, коли там перебувало майже 200 людей.

Російські війська уразили шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Триває евакуація гірників на поверхню, передає 24 Канал із посиланням на заяву компанії.

Що відомо про удар по шахті ДТЕК?

У компанії розповіли, що на момент атаки під-землею перебували 192 співробітника.

Це вже 4 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 жовтня росіяни атакували газові об'єкти України, зокрема енергетичну інфраструктуру ДТЕК "Нафтогаз", що призвело до зупинки роботи об'єктів газового видобутку на Полтавщині.

8 жовтня ворог двічі за добу обстріляв об'єкти ДТЕК. Серед них – ТЕС. Обладнання теплоелектростанції зазнало серйозних пошкоджень. Поранення отримали два енергетики. Того ж дня Росія атакувала фабрику на Донеччині. Там збагачується вугілля для теплових електростанцій. Це була вже третя атака на підприємство за півтора місяці, роботу фабрики довелося законсервувати.

26 серпня Росія атакувала шахту ДТЕК у Добропіллі, внаслідок чого загинув гірник, троє поранені.

У якому стані перебуває українська енергетика?