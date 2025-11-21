Не разглашал тайны, – нардеп Федиенко о видео, в котором упоминал Тернополь

Народный депутат Александр Федиенко, вероятно, в начале октября выложил видео на ютубе с выставки производителей средств радиоэлектронной борьбы и назвал Тернополь как город, в котором есть один из заводов. 19 ноября город атаковала Россия и убила более 30 человек.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко рассказал 24 Каналу, что он отвергает любые обвинения против него о причастности к атаке. Он пояснил, что его слова перекрутили, а за этой историей могут стоять люди, которые работают против него.

Смотрите также Темп сбили, – военный раскрыл цель оборонительной операции возле Покровска

Нардеп Федиенко о видео, в котором вспоминал Тернополь

По словам народного депутата, он не считает, что его видео могло спровоцировать российский удар по Тернополю. Он пояснил, что выставка была публичным мероприятием в Киеве, которая проходила в конце сентября.

На видео он вспомнил завод одного из производителей в Тернополе, завод "Орион", рядом с которым расположен дом, который атаковали россияне. В то же время он отметил, что его слова просто вырвали из контекста и изменили, якобы "он был на этом заводе".

Флаеры о выставке раздавали всем. Я спрашивал, могу ли снять видео для своего канала и никто не возражал. Поэтому я не разглашал тайны. В Тернополе я вообще никогда в жизни не был,

– подчеркнул он.

Важно! Федиенко удалил свой ролик, но видео разлетелось по сети после удара по многоэтажке в Тернополе. На защиту нардепа стал специалист по электронике и радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов "Флеш", который сообщил, что завод "Орион" фактически не работает.

Федиенко отметил, что сейчас в Украине все обсуждают коррупционный кейс в "Энергоатоме". По его мнению, те, кто начал обвинять его через видео, сделали это намеренно, чтобы отвлечь внимание общества.

"Те, кто это использовал, понимали, что сыграют на трагедии людей (в Тернополе – 24 Канал). Когда нарезали из моего старого видео всю эту историю, все же перебили "дело Миндича". Эту историю забросили журналисты "1+1", не надо быть специалистом, чтобы связать историю", – сказал он.

Нардеп добавил, что он предполагает, что является кому-то "неудобным", потому что имеет собственное мнение и позицию. Между тем "другое мнение влияния" считала, что им можно управлять, чего ей не получилось. Федиенко отметил, что он уже вычислил тех, кто начинал расшатывать информационную атаку на него и надеется найти тех, кто за ней стоит.

Что известно об ударе по многоэтажке в Тернополе?