Об этом сообщила журналистка "1+1" Юлия Кириенко-Меринова, передает 24 Канал.
Могло ли видео Федиенко стать причиной удара по Тернополю?
В видео с выставки, которое Федиенко выкладывал на YouTube, он показал оборудование и назвал город и завод одного из производителей в Тернополе.
Федиенко показал оборудование и назвал завод одного из производителей в Тернополе: видео из соцсетей
Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил: "Вот самая надежная, кстати, связная техника – тапик. Говорят, стоит 10 тысяч. Кому интересно, то в Тернополе их производят".
Журналистка отмечает, что на ролике видно телефон с датой "среда, 1". Предположительно, видео записали в октябре. Этот ролик удалили через много недель после публикации – уже после российского удара по Тернополю. Стоит заметить, что многоэтажка, которую атаковали россияне, расположена рядом с заводом.
Расположение многоэтажки, которую атаковали россияне, и завода / Скриншот из соцсетей "Флеша"
Я не буду говорить, что враг ориентирует цели только по видео депутатов. Но и оно может быть подтверждением для и до того достаточно хорошей разведки россиян, что там есть куда стрелять. Хотя на самом деле нет,
– заявила Кириенко-Меринова.
Кроме этого, после обстрела специалист по электронике и радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов "Флеш" отметил, что тот завод "фактически не работает". В частности, он сослался на объявления о сдаче в аренду цехов и помещений.
Между тем Федиенко распространил в своих соцсетях сообщение, в котором его видео связали с ударом по Тернополю, обвинив в гибели людей.
Каждый человек в такие времена всегда ищет виновного. Эмоционально это нормально,
– написал он.
Федиенко также добавил, что выставка была не в Тернополе, а в Киеве и ничего тайного он вроде бы не показывал и не говорил.
Какие последствия атаки на Тернополь?
19 ноября Россия атаковала Тернополь. По состоянию на утро 20 ноября спасатели продолжают разбирать завалы после российского обстрела. Поисковая операция не прекращалась даже ночью – работники ГСЧС разобрали 700 квадратных метров завалов и вывезли 230 кубических метров разрушенных конструкций.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что в многоквартирные жилые дома в Тернополе попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации.
Известно о 22 людях, пропавших без вести в разрушенном доме. Кроме этого, россияне унесли жизни 26 человек, среди них 3 детей. Еще 93 человека ранены, в частности, 18 детей. Спасти удалось 46 человек.