Про це повідомила журналістка "1+1" Юлія Кирієнко-Мерінова, передає 24 Канал.

Дивіться також Їх убила Росія: що відомо про жертв російського удару по Тернополю 19 листопада

Чи могло відео Федієнка стати причиною удару по Тернополю?

У відео з виставки, яке Федієнко викладав на YouTube, він показав обладнання та назвав місто й завод одного з виробників у Тернополі.

Федієнко показав обладнання та назвав завод одного з виробників у Тернополі: відео з соцмереж

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив: "Оце найнадійніша, до речі, звʼязкова техніка – тапік. Кажуть, коштує 10 тисяч. Кому цікаво, то в Тернополі їх виробляють".

Журналістка зазначає, що на ролику видно телефон із датою "середа, 1". Імовірно, відео записали в жовтні. Цей ролик видалили через багато тижнів після публікації – уже опісля російського удару по Тернополю. Варто зауважити, що багатоповерхівка, яку атакували росіяни, розташована поруч із заводом.



Розташування багатоповерхівки, яку атакували росіяни, та заводу / Скриншот з соцмереж "Флеша"

Я не буду казати, що ворог орієнтує цілі лише по відео депутатів. Але і воно може бути підтвердженням для і до того достатньо хорошої розвідки росіян, що там є куди стріляти. Хоча насправді нема,

– заявила Кирієнко-Мерінова.

Окрім цього, після обстрілу спеціаліст з електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов "Флеш" зазначав, що той завод "фактично не працює". Зокрема, він покликався на оголошення про здавання в оренду цехів і приміщень.

Тим часом Федієнко поширив у своїх соцмережах повідомлення, у якому його відео повʼязали з ударом по Тернополю, звинувативши в загибелі людей.

Кожна людина в такі часи завжди шукає винного. Емоційно це нормально,

– написав він.

Федієнко також додав, що виставка була не в Тернополі, а в Києві й нічого таємного він начебто не показував і не казав.

Які наслідки атаки на Тернопіль?