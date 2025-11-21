Не розголошував таємниці, – нардеп Федієнко про відео, в якому згадував Тернопіль

Народний депутат Олександр Федієнко, ймовірно, на початку жовтня виклав відео на ютубі з виставки виробників засобів радіоелектронної боротьби та назвав Тернопіль як місто, в якому є один із заводів. 19 листопада місто атакувала Росія та вбила понад 30 людей.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко розповів 24 Каналу, що він відкидає будь-які звинувачення проти нього щодо причетності до атаки. Він пояснив, що його слова перекрутили, а за цією історією можуть стояти люди, які працюють проти нього.

Нардеп Федієнко про відео, в якому згадував Тернопіль

За словами народного депутата, він не вважає, що його відео могло спровокувати російський удар по Тернополю. Він пояснив, що виставка була публічним заходом у Києві, яка проходила вкінці вересня.

На відео він згадав завод одного з виробників у Тернополі, завод "Оріон", поруч з яким розташований будинок, який атакували росіяни. Водночас він зазначив, що його слова просто вирвали з контексту та змінили, буцімто "він був на цьому заводі".

Флаєри про виставку роздавали усім. Я питав, чи можу відзняти відео для свого каналу і ніхто не заперечував. Тому я не розголошував таємниці. В Тернополі я ж взагалі ніколи в житті не був,

– наголосив він.

Важливо! Федієнко видалив свій ролик, але відео розлетілось мережею після удару по багатоповерхівці в Тернополі. На захист нардепа став спеціаліст з електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов "Флеш", який повідомив, що завод "Оріон" фактично не працює.

Федієнко зазначив, що зараз в Україні усі обговорюють корупційний кейс в "Енергоатомі". На його думку, ті, хто почав звинувачувати його через відео, зробили це навмисно, щоб відвернути увагу суспільства.

"Ті, хто це використав, розуміли, що зіграють на трагедії людей (у Тернополі – 24 Канал). Коли нарізали з мого старого відео всю цю історію, все ж перебили "справу Міндіча". Цю історію закинули журналісти "1+1", не треба бути спеціалістом, щоб пов'язати історію", – сказав він.

Нардеп додав, що він припускає, що є комусь "незручним", бо має власну думку та позицію. Тим часом "інша думка впливу" вважала, що ним можна керувати, чого їй не вийшло. Федієнко зауважив, що він вже вичислив тих, хто починав розхитувати інформаційну атаку на нього та має надію знайти тих, хто за нею стоїть.

Що відомо про удар по багатоповерхівці в Тернополі?