10 ноября, 21:38
Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вражеские войска вечером 10 ноября в очередной раз запустили ударные беспилотники.
Если в Вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Для каких областей есть угроза?
Где в Украине объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
20:46, 10 ноября
БпЛА на юге Сумщины движутся в сторону Богодуховского района Харьковской области.