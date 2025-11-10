Россия атакует Украину "Шахедами": для каких областей есть угроза

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вражеские войска вечером 10 ноября в очередной раз запустили ударные беспилотники.

Если в Вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких областей есть угроза атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также В Одесской области прогремели повторные взрывы: регион атакуют "Шахеды"

Для каких областей есть угроза?

Где в Украине объявлена воздушная тревога: смотрите на карте