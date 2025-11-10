Укр Рус
Новини України Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей є загроза
10 листопада, 21:38
Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей є загроза

Надія Батюк

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ворожі війська ввечері 10 листопада вкотре запустили ударні безпілотники.

Якщо у Вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Для яких областей є загроза?

Де в Україні оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

20:46, 10 листопада

БпЛА на півдні Сумщини рухаються у бік Богодухівського району Харківщини.