Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей є загроза

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ворожі війська ввечері 10 листопада вкотре запустили ударні безпілотники.

Якщо у Вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Для яких областей є загроза?

Де в Україні оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті