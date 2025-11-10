10 листопада, 21:38
Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей є загроза
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ворожі війська ввечері 10 листопада вкотре запустили ударні безпілотники.
Якщо у Вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Для яких областей є загроза?
Де в Україні оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на півдні Сумщини рухаються у бік Богодухівського району Харківщини.
20:46, 10 листопада
