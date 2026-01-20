Россия запустила по Украине десятки ракет и более 300 БпЛА: сколько попаданий и как работала ПВО

В ночь на 20 января оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Взрывы слышали в разных регионах Украины, а местные власти сообщают о повреждении различных объектов инфраструктуры.

Основное направление удара – Киевщина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, это существенно помогло, – Зеленский

Сколько средств воздушного нападения уничтожили украинские защитники неба?

В ночь на 20 января враг атаковал Украину одной противокорабельной ракетой "Циркон" с временно оккупированного Крыма. Также применили 18 баллистических ракет Искандер-М/С-300 из Брянска и Ростовской области в России и 15 крылатых ракет Х-101 из Вологодской области. Кроме того, на регионы Украины летели 339 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений:

Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Брянск – Россия,

Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым,

ТОТ Донецк.

Около 250 из всех БпЛА были "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито 342 цели:

14 баллистических ракет Искандер-М/С-300,

13 крылатых ракет Х-101,

315 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА в 11 локациях, а также падение сбитых БпЛА и их обломков в 12 локациях. Информация о 2 вражеских ракетах уточняется.