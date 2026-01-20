Росія запустила по Україні десятки ракет та понад 300 БпЛА: скільки влучань та як працювала ППО

У ніч на 20 січня окупанти завдали масованого удару по Україні. Вибухи чули у різних регіонах України, а місцева влада повідомляє про пошкодження різних об'єктів інфраструктури.

Основний напрямок удару – Київщина. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки засобів повітряного нападу знищили українські захисники неба?

У ніч на 20 січня ворог атакував Україну однією протикорабельною ракетою "Циркон" з тимчасово окупованого Криму. Також застосували 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 з Брянська та Ростовська області у Росії та 15 крилатих ракет Х-101 з Вологодської області. Крім того, на регіони України летіли 339 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із напрямків:

Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ – Росія,

Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим,

ТОТ Донецьк.

Близько 250 із усіх БпЛА були "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито 342 цілі:

14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300,

13 крилатих ракет Х-101,

315 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів.



Сили ППО відбивали російський обстріл / Інфографіка ПС ЗСУ

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих БпЛА та їх уламків на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

Що відомо про наслідки атаки?