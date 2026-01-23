Укр Рус
23 января, 21:51
Оккупанты запустили дроны по Украине: где сейчас есть угроза удара

Юлия Харченко

Вечером 23 января россияне осуществили пуски ударных БпЛА сразу из нескольких локаций. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Во время угрозы российского удара находитесь в безопасных местах. О движении вражеских воздушных целей информирует 24 Канал.

Куда Россия запустила "Шахеды"?

Где объявлена воздушная тревога?

 

 

21:48, 23 января

БпЛА на севере Черниговщины в направлении Семеновки