23 января, 21:51
Оккупанты запустили дроны по Украине: где сейчас есть угроза удара
Вечером 23 января россияне осуществили пуски ударных БпЛА сразу из нескольких локаций. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
Во время угрозы российского удара находитесь в безопасных местах. О движении вражеских воздушных целей информирует 24 Канал.
Куда Россия запустила "Шахеды"?
Где объявлена воздушная тревога?
БпЛА на севере Черниговщины в направлении Семеновки
21:48, 23 января
